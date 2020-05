Cassano confessa: "So per certo che Icardi non resterà all'Inter, andrà via per 70 milioni"

Intervenuto in diretta Instagram con l'amico e giornalista Pierluigi Pardo, l'ex attaccante Antonio Cassano ha detto la sua sul futuro di Mauro Icardi: "Da quello che so per certo, Icardi non potrà rimanere all'Inter. Ormai è fuori, non vestirà più la maglia dell'Inter, neanche se dovesse tornare dal Paris-Saint-Germain. Per me l'Inter incasserà 70 milioni da Icardi. Ti possono ancora dare questa cifra per un giocatore come lui dopo il coronavirus, li vale ma non so ancora chi possa pagarli. Di certo, non giocherà all'Inter".