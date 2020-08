Castel di Sangro, Allan non è in campo nell'allenamento pomeridiano: vicino il passaggio all'Everton

Nonostante l'inserimento dei nuovi convocati del club azzurro, dopo la partenza di ben 13 azzurri per rispondere alla convocazione delle rispettive nazionali, Allan non è in campo nella seduta d'allenamento pomeridiana (qui il live) e con ogni probabilità non è neanche in ritiro. Il brasiliano è praticamente ai saluti, in attesa di unirsi all'Everton di Ancelotti.

Di seguito la lista dei convocati diramata nel pomeriggio dal calcio Napoli:

Bifulco, Ciciretti, Contini, Daniele, Demme, Gaetano, Ghoulam, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Machach, Malcuit, Manolas, Allan, Osimhen, Ounas, Politano, Tutino, Younes, Senese (2000), Prezioso (1996), Palmiero (1996), Zerbin (1999), D’Agostino (2003), Ferrari (1995), Labriola (2001), Mezzoni (2000), Sgarbi (2001), Zanoli (2000).