Catanzaro, per l'attacco piace l'azzurrino Ambrosino: possibile un'altra esperienza in B

Il club calabrese ha individuato in Ambrosino il giusto profilo per affiancare Pietro Iemmello.

Si allunga la lista delle squadre interessate a Giuseppe Ambrosino. Come riporta Calciocatanzaro.it, il Catanzaro ha messo gli occhi sull'attaccante del Napoli, reduce dalle esperienze in Serie B con Como e Cittadella. Il classe 2003 in ritiro a Dimaro con i campioni d'Italia potrebbe partire in prestito. Il club calabrese ha individuato in Ambrosino il giusto profilo per affiancare Pietro Iemmello.