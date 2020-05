Cavani attratto dall'Inter, ma la decisione sul futuro è rimandata ad agosto

Secondo quanto riportato da Tuttosport, salgono le quotazioni di Edinson Cavani in casa Inter ma con un limite che potrebbe mettere in difficoltà i nerazzurri. L'uruguaiano infatti, è attratto dall'ipotesi interista, ma non intende decidere definitivamente la prossima squadra prima del prossimo agosto. Marotta e Ausilio dovranno fare i conti anche con questa tempistica, con il rischio di trovarsi senza una punta nel caso in cui alla fine l'ex Napoli dovesse decidere di prendere un'altra strada.