Cavani-Benfica, è saltato tutto! Dal Portogallo: richiesta stipendio giudicata esagerata

Edinson Cavani non sarà un calciatore del Benfica. Non ha dubbi il sito del principale quotidiano portoghese A Bola che rivela che le parti hanno interrotto la trattativa che sembrava ormai in fase di chiusura, a causa delle eccessive pretese economiche dell'uruguayano. La richiesta finale è stata di 30 milioni di euro netti per tre anni di contratto: una cifra considerata inarrivabile per il club lusitano, irritato anche per un'altra 'richiesta particolare' che non è stata ancora svelata nel dettaglio. Con i ritiri ormai alle porte, il futuro dello svincolato Cavani resta tutto da scoprire.