Cavani da Ancelotti al Real Madrid? L'agente apre al trasferimento: "Può essere"

Con l'arrivo a Manchester di Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani sta trovando sempre meno spazio in maglia Red Devils. Per questo, l'attaccante uruguaiano sarebbe finito nel pentolone del mercato, con un possibile addio in gennaio che non pare così utopistico. Nelle giornate passate, si è parlato di un interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti per l'ex attaccante del Napoli, e ai microfoni del Mundo Deportivo, l'agente di Cavani non ha chiuso ad un possibile approdo in Spagna, sponda Real: "Può essere", il commento del procuratore dell'uruguaiano, che apre ad un possibile futuro in maglia blanca.