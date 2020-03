Cavani, futuro in Argentina? Il Boca Juniors sogna: "Vuole venire da noi"

Il Boca Juniors sogna Edinson Cavani. Intervistato da Radio Cooperativa, il direttore sportivo degli xeneizes, Jorge Bermudez, non ha negato l'interesse per l'uruguayano, sperando che il legame con il vicepresidente Juan Roman Riquelme e la vicinanza da Buenos Aires a Montevideo possa convincerlo: "Ci darebbe una grande mano. E penso che lui voglia venire". Bermudez ha inoltre aggiunto: "Se viene è perché ha un gran desiderio e i segnali sono chiari". 33 anni, Cavani è in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain. Il club francese a gennaio lo ha trattenuto quando sembrava a un passo dalla firma con l'Atlético Madrid.