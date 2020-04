Cavani, gli agenti lo offrono all'Inter: secca la risposta dei nerazzurri

Pista nuova per il futuro di Edinson Cavani. Nei discorsi tra Inter e Psg per Mauro Icardi, da qualche giorno è entrato a sorpresa anche Edinson Cavani. Il tutto si riduce - stando a quanto risulta alla Gazzetta dello Sport - a una chiamata degli agenti del Matador che hanno proposto a Marotta e Ausilio il loro assistito che va in scadenza di contratto a fine stagione. I dirigenti nerazzurri non hanno buttato giù il telefono in maniera brusca, anche perché in attacco serve coprire la casella che sarà liberata da Sanchez con un colpo low cost.

Si pensava fosse Olivier Giroud, prima che il Chelsea lo blindasse con il rinnovo unilaterale di una stagione; rimane sempre viva la pista Dries Mertens, altro free agent di lusso.