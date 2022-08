Cavani ha scelto: sarà l'attaccante di Gattuso, fatta col Valencia

Fatta per Edinson Cavani al Valencia. Definiti anche gli ultimi bonus che mancavano per il secondo anno di contratto

Fatta per Edinson Cavani al Valencia. Definiti anche gli ultimi bonus che mancavano per il secondo anno di contratto. A 35 anni, pertanto, il Matador si appresta a iniziare una nuova avventura sempre in Europa dopo quelle in Serie A (Palermo e Napoli), Ligue 1 (Paris Saint-Germain) e Premier League (Manchester United). Lo scrive Tuttomercatoweb.