Cavani, il fratello-agente: "Napoli? Nessun contatto, ma lui ne sarebbe felice"

GIOVANILI FOTOGALLERY - CHE FESTA A CERCOLA: IL NAPOLI È SALVO E RESTA IN PRIMAVERA 1! Dopo la vittoria all'Arena di Cercola è partita la festa degli azzurrini, tra abbracci, visi commossi e i cori dei tifosi. Di seguito alcuni scatti. LE ALTRE DI A UFFICIALE - MILAN, INVESTCORP ABBANDONA TRATTATIVA PER ACQUISTO CLUB: RESTA SOLO REDBIRD (ANSA) - MILANO, 26 MAG - Mohammed Al Ardhi, a capo di Investcorp, fondo di investimenti del Bahrain che aveva avanzato un'offerta per l'acquisto del Milan, conferma su Twitter la fine della trattativa. "Abbiamo discusso con Elliott su un potenziale investimento...