Cavani, l'Atletico ci prova ancora: l'ex Napoli ha dato l'ok ma il Psg blocca ancora la trattativa

Il direttore generale dell'Atletico Madrid Gil Marin oggi è volato a Parigi per la riunione dell'ECA e nell'occasione ha incontrato i dirigenti del Paris Saint-Germain provando a portare avanti la trattativa per Edinson Cavani. L'uruguaiano è in cima alla lista di Simeone che per l'attacco ha chiesto "solo" lui, unico che potrebbe aumentare il livello della squadra. Il giocatore ha già dato il via libera alla trattativa, ma i francesi hanno fatto sapere di non essere pronti a lasciarlo partire. A riportarlo è AS.