Cavani lascerà il Man United: l'ex azzurro può finire in Liga, sondaggio della Real Sociedad

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Edinson Cavani lascerà il Manchester United al termine della stagione, non ci sono segnali positivi per un rinnovo coi Red Devils. L'attaccante uruguiano, in scadenza a giugno, nelle scorse settimane è stato accostato anche all'Inter: l'ex PSG e Napoli piace anche in Liga e nelle ultime ore la Real Sociedad ha sondato il terreno per capire la fattibilità dell'operazione. Nei prossimi giorni, come riportato da AS, ci potrebbe essere un nuovo colloquio tra il calciatore e il club basco.