Cavani lascerà il PSG: spunta anche il Newcastle che ora sogna in grande

Una meravigliosa suggestione, un sogno che potrebbe diventare realtà. Il nuovo Newcastle, che presto passerà nella mani di un fondo arabo con a capo il principe ereditario saudita, pensa in grande e studia già alcuni colpi ad effetto per la prossima stagione: il primo grande obiettivo, riporta ESPN, è Edinson Cavani, attaccante ex Napoli che lascerà il Paris Saint-Germain perché in scadenza di contratto. El Matador potrebbe essere tentato, soprattutto qualora sulla panchina dei Magpies si sieda uno tra Massimiliano Allegri e Mauricio Pochettino.