Cavani lascia il Man United: l'ex azzurro ha già scelto la sua nuova destinazione

© foto di Uefa/Image Sport

Edinson Cavani lascerà il Manchester United a fine stagione. Il contratto dell'ex PSG e Napoli scadrà il prossimo 30 giugno e il club inglese non ha alcuna intenzione di rinnovare, tanto più perché il Matador non rientra nei piani futuri e ha avuto pochissimo spazio, complice anche il ritorno di Cristiano Ronaldo.

Obiettivo Barcellona

A gennaio era stato vicino al Barcellona e proprio la Spagna potrebbe essere la sua futura destinazione; come riporta The Guardian, l'uruguaiano vuole provare l'esperienza in un nuovo campionato e i blaugrana potrebbero pensare a lui in caso di cessione di Depay, Luuk de Jong e Braithwaite. La destinazione, fosse per Edi, sarebbe già scelta: vuole la Spagna.