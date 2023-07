Cavani lascia il Valencia: l'ex azzurro salta l'allenamento, è pronto per l'Argentina

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Edinson Cavani è a un passo dal vestire la maglia del Boca Juniors, coronando così uno dei suoi più grandi sogni. Lo storico club argentino era stato molto vicino a ingaggiare il centravanti uruguaiano già un anno fa, prima che l'ex di Napoli, Paris Saint-Germain e Manchester United firmasse con il Valencia. Un contratto valido fino al 30 giugno 2024 che potrebbe essere risolto nelle prossime ore, per permettere al Matador di approdare in Argentina.

Non è presente all'allenamento

La partenza di Cavani sembra essere ormai questione di ore. Come riporta As, il giocatore non si è allenato stamattina e saluterà tutti molto presto. Il classe 1987 non è stato convocato per le prime due amichevoli stagionali della squadra di Ruben Baraja: la sua avventura in Spagna potrebbe chiudersi con un bottino di 7 reti, in una stagione molto complicata.