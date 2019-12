Cavani, Mertens o Piatek: gli obiettivi dell'Atletico Madrid sanno di azzurro

L’Atletico Madrid guarda al mercato italiano per rinforzare l’attacco qualora non dovesse riuscire ad arrivare a Edinson Cavani del Paris Saint-Germain. Secondo quanto rivelato dal quotidiano sportivo iberico AS il club madrileno avrebbe messo nel mirino anche Krzysztof Piatek del Milan, in uscita dopo l’arrivo di Ibrahimovic, e Dries Mertens del Napoli, in scadenza di contratto a giugno. Le altre alternative sono Paco Alcacer del Borussia Dortmund e Patrick Cutrone del Wolverhampton, che piace molto come acquisto di prospettiva.