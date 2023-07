Cavani non si ritira: c'è la nuova squadra, coronerà uno dei suoi sogni

Edinson Cavani può coronare presto uno dei suoi sogni più grandi. L'attaccante uruguaiano è a un passo dal vestire la maglia del Boca Juniors

Edinson Cavani può coronare presto uno dei suoi sogni più grandi. L'attaccante uruguaiano è a un passo dal vestire la maglia del Boca Juniors, storico club argentino che era stato molto vicino a ingaggiarlo già un anno fa, prima che l'ex giocatore di Napoli, Paris Saint-Germain e Manchester United firmasse con il Valencia. Un contratto valido fino al 30 giugno 2024 che potrebbe essere risolto molto presto, per permettere al Matador di approdare in Argentina.

Segnali chiari

Proprio la risoluzione del contratto in vigore con la società spagnola è ritenuta essenziale dagli Xeneizes per chiudere l'operazione. Il Boca, riporta TycSports, non intende sborsare un euro per il cartellino del giocatore, che sta cercando l'accordo per svincolarsi. Cavani non è stato convocato per la prima amichevole stagionale della squadra di Ruben Baraja (disputata due giorni fa contro il Nottingham Forest) e non si è presentato alle ultime sedute di allenamento. Tutti segnali che lasciano intendere la chiara volontà di lasciare presto la Spagna.