Cavani perde il treno Atletico: accordo cestinato, a Madrid non lo aspettano

Edinson Cavani non sarà un giocatore dell'Atletico Madrid, né ora né durante la prossima estate. Come riporta Deportes Cuatro, infatti, i colchoneros non intendono aspettare l'estate l'attaccante in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain. Che dovrà quindi cercarsi un'altra sistemazione nonostante avesse già trovato un accordo di massima per il futuro proprio con la squadra allenata dal 'Cholo' Simeone.