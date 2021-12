Cavani può sfidare il Napoli: il Barcellona vuole Edi già a gennaio

In scadenza di contratto con il Manchester United, Edinson Cavani, centravanti classe 1987 della nazionale uruguaiana, sarebbe al momento più vicino al Barcellona (prossimo avversario del Napoli in Europa League) che alla Juventus: stando ad indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate dal "Daily Express", i blaugrana punterebbero all'acquisto del giocatore in prestito a gennaio, per poi acquistarlo a parametro zero una volta scaduto il contratto con i "Red Devils".