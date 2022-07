Cavani torna in Francia? È il grande sogno di mercato del Nizza

Secondo quanto riportato dal quotidiano Nice-Matin, il Nizza starebbe sognando il grande colpo di mercato in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Nice-Matin, il Nizza starebbe sognando il grande colpo di mercato in vista della prossima stagione. Si tratta di Edinson Cavani, svincolato dopo l'addio al Manchester United e ancora in cerca di una squadra che possa permettergli di proseguire la carriera in Europa. Il giocatore è da tempo tra i sogni di mercato della Salernitana del presidente Iervolino.