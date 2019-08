CdM - ADL ha messo 65mln e i diritti d'immagine sul piatto per Icardi. Ma non è bastato

Non è bastato al Napoli mettere sul piatto circa 65 milioni di euro per Mauro Icardi. E neanche le concessioni su parte dei diritti d'immagine. Alla fine Maurito ha detto di no, restando ferma sulla sua posizione, come riferisce il Corriere del Mezzogiorno: "Il sogno di De Laurentiis era Mauro Icardi, per l’argentino ha presentato un’offerta di 65 milioni di euro bonus compresi all’Inter, 7 milioni d’ingaggio al calciatore lasciandogli gli introiti dei diritti d’immagine relativi al contratto con la Nike in Argentina. Icardi non ha accettato la corte del Napoli che avrebbe poi dovuto riflettere anche sulla situazione di Milik con l’eventuale acquisto dell’attaccante nerazzurro".