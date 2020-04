CdM - ADL incontrerà l'agente di Koulibaly: stabilito un 'patto' in vista dell'estate

Destino in bilico per Kalidou Koulibaly. Il Napoli incontrerà il suo agente Ramadani per discutere del futuro. Tra De Laurentiis e il calciatore c’è il gentlemen’s agreement per cui non ci sarà opposizione ad eventuali proposte congrue. Il Napoli nell’estate del 2018 ha rifiutato una proposta di 106 milioni di euro dallo United, le pretese non subiranno un calo drastico. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.