CdM - Allan e Callejon destinati alla partenza, in bilico Mertens e Koulibaly: il punto sulle cessioni

La prossima estate potrebbe essere ricordata come quella dei grandi addii ma anche del nuovo inizio. Perché il Napoli rischia di perdere veterani ma ne acquisterà altri per consolidarsi nel tempo. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che il rinnovo di Mertens non è scontato, Callejon è più vicino al ritorno in Spagna che alla permanenza in maglia azzurra, Allan sembra destinato alla partenza, bisogna verificare se le grandi realtà del calcio internazionale come Psg e Manchester United si faranno avanti per Koulibaly.