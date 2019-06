CdM - Allan il caso più spinoso: assalto dalla Francia con cifre elevate

Lo scorso gennaio il PSG ha provato a strappare Allan al Napoli, ricevendo un secco rifiuto da pare di Aurelio De Laurentiis. Ma nel corso di questa finestra di mercato potrà esserci una nuova offensiva, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Il vero caso spinoso per la mediana del Napoli riguarda Allan, dalla Francia filtra l’indiscrezione per cui dopo la Coppa America potrebbe partire l’assalto per il centrocampista brasiliano con un’offerta tra i 60 e i 70 milioni di euro".