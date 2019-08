CdM - Ancelotti voleva James-Lozano, poi ha guardato in faccia la realtà: come nasce l'idea Llorente

Come nasce l'idea Fernando Llorente? Dalle difficoltà di arrivare a Mauro Icardi, sicuramente, ma anche dalla situazione contrattuale degli altri attaccanti presenti in rosa. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Ancelotti durante il ritiro di Dimaro ha parlato di due «poltrone» nuove per l’attacco azzurro, il piano originario prevedeva un rifinitore di grande spessore come James Rodriguez e un attaccante in grado di ribaltare l’azione, un giocatore di squilibrio come Lozano. Le idee poi, però, vanno misurate nella realtà: Mertens va in scadenza di contratto a fine stagione, Milik nel 2021 e sul rinnovo si sono registrate visioni diverse tra il club e l’entourage del centravanti polacco. Le parti da qualche settimana stanno dialogando in maniera più serena, come rivelano le parole di Ancelotti nella conferenza stampa prima della trasferta di Firenze. Il sogno di De Laurentiis era Mauro Icardi, per l’argentino ha presentato un’offerta di 65 milioni di euro bonus compresi all’Inter, 7 milioni d’ingaggio al calciatore lasciandogli gli introiti dei diritti d’immagine relativi al contratto con la Nike in Argentina. Icardi non ha accettato la corte del Napoli che avrebbe poi dovuto riflettere anche sulla situazione di Milik con l’eventuale acquisto dell’attaccante nerazzurro. L’idea Llorente è un cambio di passo, la soluzione per completare il reparto senza oscurare il ruolo del polacco e di Mertens. Ancelotti ha dato il suo parere positivo e ha avuto dei contatti con Llorente raccogliendo il suo entusiasmo per il trasferimento al Napoli".