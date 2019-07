CdM - Atletico e Real Madrid su Fabian: Florentino disposto a superare 60mln per averlo!

Tutti pazzi per Fabian Ruiz. Dopo lo straordinario Europeo Under 21, non si sono posati solo gli occhi del Real Madrid sul centrocampista spagnolo, come sottolineato anche dal Corriere del Mezzogiorno: "Le prestazioni di Fabian Ruiz sia con il Napoli che con la Nazionale Under 21 campione d’Europa hanno stregato il mondo intero, a Madrid il suo talento non ha colpito solo il Real ma anche l’Atletico che un anno fa fu vicinissimo a Fabian individuato ora per sostituire Rodri ceduto al Manchester City per 70 milioni di euro. Ne avevano parlato Ancelotti e Berta nei mesi scorsi ma il Napoli lo ritiene incedibile, concetto ribadito anche al Manchester United che potrebbe perdere Pogba - nel mirino di Juventus e Real Madrid - e aveva pensato all’ex Betis per rinforzare il proprio centrocampo. Florentino Perez non ha ancora mollato la presa, è parso disposto a superare anche la quota dei 60 milioni ma il Napoli vuole blindare Fabian Ruiz, nel corso dei prossimi mesi si discuterà del rinnovo di contratto e potrebbe essere inserita anche una clausola rescissoria molto alta".