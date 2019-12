CdM - Bisogna liberare una casella per il regista: già individuato il possibile partente

Il Napoli cerca un regista e per liberare il posto in lista Uefa al nuovo rinforzo in mediana, c’è bisogno di un’operazione in uscita. Riguardo agli esterni d’attacco c’è abbondanza, gli indizi portano ad Amin Younes che ha totalizzato solo 148 minuti, soltanto Gaetano e il mai utilizzato Karnezis hanno giocato meno. L’ex Ajax non ha ancora trovato spazio con Gattuso, lo scorso gennaio a fine mercato gli fu negata l’opportunità di andare in prestito al Celta Vigo, stavolta dovrebbe essere ceduto. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.