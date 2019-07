CdM - Callejon ha rifiutato la Cina e aspetta il rinnovo: contatti durante il ritiro

José Maria Callejon è il big che guida gli azzurri presenti in ritiro dal primo giorno, in attesa degli altri pezzi da novanta. Il futuro dello spagnolo è completamente azzurro, sebbene ancora non sia arrivato il rinnovo, come riferito dal Corriere del Mezzogiorno: "Tra i più acclamati al primo allenamento, “battezzato” da un temporale, Ancelotti e Callejon, che nei mesi scorsi ha ricevuto un’offerta dello Shanghai Shenhua. Il club cinese ha poi virato su El Shaarawy della Roma, la trattativa è ancora in corso. Callejon attende novità dal Napoli in merito al rinnovo del contratto, dopo i contatti avuti negli scorsi mesi la trattativa si è rallentata ma nel corso del ritiro le parti dovrebbero aggiornarsi".