CdM - Callejon verso l'addio: rinnovo fermo e non ci sono più contatti con ADL

Se il futuro di Mertens sembra ormai deciso, col rinnovo ad un passo, è tutto in bilico per José Maria Callejon. Lo spagnolo attende un confronto con De Laurentiis. L’ultimo contatto risale allo scorso dicembre, non ci sono stati dei confronti neanche con il suo agente Quilon. Valencia e Siviglia in passato hanno rivelato il proprio interesse ma non sono arrivate proposte concrete per lo spagnolo che in maglia azzurra ha realizzato 80 gol e 77 assist, è tutto fermo in attesa della ripartenza del mondo del pallone. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.