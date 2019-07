CdM - Cercasi giovane under 23 a centrocampo: due nomi in cima alla lista

Il Napoli è alla ricerca di un giovane, under 23 prezioso per le regole di compilazione delle rose nella Lega Serie A, per riempire la casella lasciata vuota a centrocampo dalla cessione di Amadou Diawara. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che fa il punto sui due calciatori in cima alla lista di Cristiano Giuntoli: La priorità è Elmas, centrocampista macedone classe ‘99 del Fenerbahce che deve venderlo per gli impegni con il fair play finanziario. Il Napoli lavora per abbassare il prezzo sotto i 15 milioni chiesti dal club turco. L’alternativa è Almendra del Boca Juniors, dopo il deludente Mondiale Under 20 il Napoli sarebbe disposto a prenderlo solo con una proposta nettamente inferiore a quella di 20 milioni sussurrata qualche mese fa, c’è la concorrenza soprattutto di Porto e Olympique Marsiglia.