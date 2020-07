CdM - Ci siamo per Osimhen, si chiude la prossima settimana! Ieri svolta decisiva

Ci siamo per Victor Osimhen al Napoli. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "La beffa se fosse saltata sarebbe doppia. Ma così non sarà: l’operazione è ai dettagli, la settimana prossima si chiuderà con il nuovo agente del giocatore, William D’Avila. La svolta c’è stata proprio ieri, restano da definire i dettagli sul compenso al giocatore e nel week end, al più la prossima settimana, potrebbe arrivare la fumata bianca. Con il Lille l’accordo è già definito, peraltro al club francese non sono mai arrivate le offerte dalla Premier".