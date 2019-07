CdM - Contatti con l'entourage di Gosens e de Roon: per l'esterno c'è distanza

"La campagna acquisti non si ferma comunque a James Rodriguez, Giuntoli è tornato a bussare alle porte dell’Atalanta. Dopo i contatti con i procuratori di Ilicic, Zapata e Castagne, il Napoli si è fatto avanti con la Seg, l’agenzia che gestisce gli interessi del terzino sinistro Gosens e del centrocampista De Roon". Scrive così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che riferisce come il Napoli sia tentato da altri due calciatori dell'Atalanta, dopo aver avuto interesse già per i big.

PREZZO - Si parla poi dei soldi e della distanza che c'è tra i club: "C’è distanza sulle valutazioni, l’Atalanta si è irrigidita perché le manovre compiute dal Napoli non hanno mai portato ad offerte ufficiali e a trattative imbastite tra le due società. Inglese e Verdi sono profili storicamente graditi al club bergamasco, il centravanti ex Parma è un’opzione ancora viva ma il Napoli chiede 30 milioni per entrambi, a queste cifre l’Atalanta non è disposta ad arrivare. Per i gioielli di Gasperini la storia si ribalta, su Gosens c’è una distanza di circa 8 milioni: il Napoli può arrivare al massimo ad un’offerta di 10 milioni, l’Atalanta ne chiede 18".