CdM - Domani incontro con gli agenti di Amrabat per chiudere! Dal Verona arriveranno due giocatori

Il Napoli lavora per il presente e per il futuro. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che domani è in programma un incontro con gli agenti di Amrabat per definire l’acquisto del centrocampista classe ’96 per 15 milioni più 1 di bonus. Dal Verona dovrebbe arrivare anche il difensore Rrahmani, a metà gennaio dovrebbe realizzarsi l’assalto decisivo.