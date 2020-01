CdM - Fissata deadline per Lobotka: già individuata l'alternativa

Il Napoli ha alzato l’offerta al Celta Vigo per Lobotka portandola a 21 milioni bonus inclusi. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che l’allenatore Oscar Garcia si è rassegnato alla partenza del centrocampista slovacco ma il presidente darà l’ok solo quando avrà portato a casa il sostituto. Il Napoli non vuole più aspettare a lungo, ha dato al Celta Vigo una deadline: entro sabato l’affare va chiuso, altrimenti Giuntoli si fionderà su un altro obiettivo. Nel caso in cui dovesse saltare l’operazione per Lobotka, ipotesi al momento complicata, l’alternativa è Jean Michel Seri, centrocampista di proprietà del Fulham ma in prestito al Galatasaray. Il prezzo del cartellino è di 18 milioni.