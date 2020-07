CdM - Il Napoli attende il sì di Osimhen: il suo entourage spinge per la proposta di ADL

Il Napoli attende il definitivo sì di Victor Osimhen, attaccante del Lille, classe '98, nazionalità nigeriana, scelto dalla società per sostituire Milik. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Giuntoli ha continui contatti con il suo entourage che spinge per la proposta di De Laurentiis. Bisognerà poi definire l’accordo con il Lille, il club francese si sta già muovendo per sostituire Osimhen: ha preso Simbakoli dall’Angers e tratta Marcos Paulo della Fluminense e David del Genk".