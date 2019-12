CdM - Il Napoli riapre i dialoghi per i rinnovi di 4 azzurri: accelerata per Allan

Non solo i rinforzi, che di certo sono necessari già per gennaio. Il Napoli lavora anche ai rinnovi di contratto e, stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Aurelio De Laurentiis ha riaperto i contatti con José Maria Callejon e Dries Mertens. Ma non solo. E' ripartito anche il dialogo con l'agente di Piotr Zielinski, anch'egli in attesa di prolungamento. E ci sarebbe stata - si legge - un'accelerata anche con l'entourage di Allan.