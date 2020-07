CdM - Il Napoli spinge per Szoboszlai: la strategia per 'beffare' il Milan

Non solo Osimhen, per il quale ormai ci siamo. Il Napoli si muove anche per Szoboszlai, mezzala classe ‘2000 del Salisburgo che ha una clausola di 25 milioni di euro, prova a strapparlo al Milan che a gennaio aveva raggiunto già un accordo con i suoi agenti. Potrebbe fargli spazio Allan che è nel mirino dell’Everton di Ancelotti ma l’offerta di 20 milioni più bonus presentata a gennaio non basta. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.