CdM - Il Real non molla: James via solo a titolo definitivo. Ma Mendes lavora all'intesa

James Rodriguez è l'obiettivo numero uno del mercato del Napoli e, stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, il lavoro va avanti: "Florentino Perez non fa sconti sulla formula: glielo impongono gli impegni con il fair play finanziario, quindi il disavanzo massimo di 100 milioni di euro tra entrate e uscite. La cessione di James Rodriguez può essere solo a titolo definitivo. Il Real su quest’aspetto non molla ma per liberare il talento colombiano, fuori dal progetto tecnico di Zidane, ha dato disponibilità al Napoli per dilazionare in più anni il pagamento dei 42 milioni di euro, la cifra che il Bayern Monaco non ha investito. Mendes è costantemente al lavoro per trovare l’intesa definitiva e portare “El Bandido” da Ancelotti, che il 12 gli ha inviato gli auguri di compleanno via sms".