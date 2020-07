CdM - In arrivo l'agente Ramadani: ha due questioni da risolvere

Si gioca, testa al campo, ma si pensa anche al mercato. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che la prossima settimana potrebbe arrivare Fali Ramadani, noto agente sportivo, per formalizzare il rinnovo di Maksimovic - ormai ci siamo, c'è da tempo l'accordo - e discutere delle eventuali offerte per Koulibaly, che per il Napoli non è più incedibile come qualche anno fa. Saranno giorni decisivi.