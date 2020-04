CdM - Kean nome concreto per l'attacco: contatti con Raiola già un anno fa

Moise Kean è un nome concreto per l'attacco del Napoli. Il centravanti del Napoli è sempre piaciuto: ci sono stati contatti con Raiola sia un anno fa, nella colazione di lavoro del 1 maggio scorso a casa Ancelotti, che a gennaio. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che con l’Everton di Ancelotti ci sono discorsi avviati per Allan e Lozano, l’ex Juventus potrebbe rientrare in una trattativa più ampia.