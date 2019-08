CdM - L'Inter aveva chiesto Fabian o Zielinski, ma ora può aprire allo scambio Icardi-Milik

Il Napoli vorrebbe inserire Arkadiusz Milik nell'eventuale affare con l'Inter per Mauro Icardi, ma la richiesta nerazzurra è un'altra. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Nei contatti tra il Napoli, che per Icardi ha offerto 60 milioni più bonus, e l’Inter, si è parlato anche di Milik come contropartita. Marotta ha più volte detto no chiedendo, invece, Fabian Ruiz o Zielinski e ottenendo il rifiuto di De Laurentiis ma, una volta sfumata la pista Dzeko, potrebbero esserci nuove valutazioni e anche eventuali colpi di scena".