CdM - Lille favorito per Ounas, ma il Cagliari può contenderlo se salta Defrel

Adam Ounas è conteso da Cagliari e Lille. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione: "Se il Cagliari non dovesse riuscire a prendere Defrel potrebbe fiondarsi sull’algerino e mettere in difficoltà il Lille, il club favorito vista l’offerta di 5 milioni per il prestito e 35 per il riscatto".