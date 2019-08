CdM - Llorente, l'ingaggio dipende dalla durata del contratto: le cifre dell'affare

Il Napoli lavora al doppio acquisto in attacco e, dopo Lozano, un colpo low cost potrebbe essere Fernando Llorente. Le ultime sull'affare le rivela l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "L’accordo economico si può raggiungere, l’ingaggio varierebbe in relazione alla lunghezza del contratto proposto, la Base Soccer di Frank Trimboli che col Napoli ha realizzato in passato l’operazione Chalobah e trattato Trippier, spinge per un triennale a 2,5 milioni a stagione. L’ostacolo è la concorrenza del Manchester United, la sensazione è che il secondo colpo in attacco sia un nodo che sarà sciolto l’ultima settimana del calciomercato"-