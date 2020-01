CdM - Lobotka, l'entourage spinge per il Napoli ma il Celta cerca il sostituto: due nomi

Il Napoli spinge per Stanislav Lobotka ma la trattativa non si è ancora sbloccata. Il suo entourage spinge per chiudere quanto prima ma le parti non hanno ancora raggiunto l’accordo. Il Celta chiede 25 milioni, deve concedere il 25% della vendita al Nordsjaelland, il club da cui ha acquistato Lobotka nell’estate del 2017 a 5 milioni di euro. Il Napoli ha offerto 16 milioni più 2 di bonus, Si fa forte della volontà espressa dal calciatore, il Celta prende tempo anche perché sta cercando un sostituto. Piacciono Camarasa, in prestito dal Betis Siviglia al Crystal Palace, e l'ex Roma Nzonzi del Galatasaray.