CdM - Lobotka, si chiude a 20mln! Filtra ottimismo, accordo nei prossimi giorni

Il Napoli si avvicina a Stanislav Lobotka ma c'è bisogno ancora di tempo prima della definizione della trattativa. C’è ancora distanza tra le parti, il Napoli è fermo alla proposta di 16 milioni più 2 di bonus declinati in prestito con obbligo di riscatto, il presidente Carlos Mourino ne chiede 23 di base fissa più 2 di bonus, la sensazione è che le parti raggiungano l’intesa intorno ai 20 milioni. Filtra ottimismo, l’accordo dovrebbe essere raggiunto nei prossimi giorni, c’è già quello col giocatore per un quinquennale a 1,8 milione a stagione. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.