CdM - Malumore Maksimovic dopo la panchina col Barça: l'Everton avanza per lui e Allan

Vuoi o non vuoi, il destino del Napoli e di Carlo Ancelotti è destinato ad intrecciarsi nuovamente anche dopo l'esonero dello scorso dicembre. Stavolta però in sede di mercato e, in particolar modo, per due nomi: Nikola Maksimovic e Allan. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "La vicenda Maksimovic è il fulmine a ciel sereno post Barcellona. La panchina al Camp Nou ha generato malumore, mettendo in discussione un rinnovo giunto quasi all’epilogo con un quadriennale a 2 milioni a stagione già pronto. L’Everton, avendo incrociato il no del Lille per Gabriel Magalhaes, si è fatto avanti per Maksimovic, il Napoli per il difensore serbo e Allan chiede una cinquantina di milioni".