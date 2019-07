CdM - Mendes spinge Vinicius al Wolverhampton: al Napoli un'ottima cifra

Jorge Mendes è un uomo chiave nel mercato del Napoli. Non solo per la trattativa legata a James Rodriguez, ma anche perché tra i suoi assistiti c'è Vinicius Morais, attaccante azzurro che ha vissuto l'ultima parte della sua carriera in prestito al Monaco. Stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno adesso il potente agente starebbe provando a spingere il brasiliano verso il Wolverhampton per una cifra vicina ai 22 milioni di euro.