CdM - Mertens-Callejon, la dolce notte porta consiglio ad ADL? La Cina non li stuzzica

Dries Mertens e José Maria Callejon, ancora al Napoli? Sì, Aurelio De Laurentiis farà di tutto per tenerli con sé. Scrive così il Corriere del Mezzogiorno: "La notte più dolce di tutti i tempi porterà adesso consiglio al presidente De Laurentiis che ha già annunciato che parlerà con Mertens e Callejon per il rinnovo. Gli animi saranno distesi, per ora i soldi (tanti) che può offrire la Cina non sono una priorità per i due attaccanti azzurri".