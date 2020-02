CdM - Mertens, indizio sul rinnovo: un gesto non è passato inosservato dopo il gol

Dries Mertens, lentamente, si avvicina al Napoli. Nel senso che il rinnovo non è più così distante. Tra le parti ci sono passi in avanti, l’esultanza è un indizio evidente della voglia di Dries di restare al Napoli. Il club di De Laurentiis gli ha offerto un biennale da circa 4 milioni più 2 di bonus legati ai gol e alla qualificazione in Champions League, l’intesa sulle cifre (soprattutto sul bonus alla firma) non c’è ancora, a marzo il tema rinnovi dovrebbe entrare nel vivo e quello di Mertens è il più atteso anche per capire il Napoli che verrà. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.