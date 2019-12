Cdm - Mertens non si accontenta di un biennale. Ed il Borussia lo vuole già a gennaio

A 3 gol dal record di marcature di Marek Hamsik, Dries Mertens continua ad essere in bilico viste le difficoltà sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ricorda che c’è una clausola rescissoria che incombe sul futuro immediato del belga: bastano 10 milioni di euro entro il 10 gennaio per portar via da Napoli l’attaccante belga a patto, però, che sia un club estero ad avvalersi di questa possibilità. La proposta di ADL resta un biennale a 3mln a stagione più bonus, ma non convince il belga sia per l'ingaggio che per la durata. Difficilmente accetterà altrre offerte dall'Italia, così come dalla Cina, e la pista più accreditata è quella del Borussia Dortmund, che in estate ci ha provato per Milik e deve fare i conti con l’infortunio di Paco Alcacer. L'idea però è di arrivare a fine stagione, scegliendo a quel punto la destinazione preferita.